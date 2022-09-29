218-й день боев: главное

Церемония подписания договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий состоится в Кремле в пятницу 30 сентября. Начало мероприятия запланировано на 15:00, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, после которого в состав РФ будут приняты четыре новые территории, которые провели «референдумы» — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Накануне пророссийские власти оккупированных территорий Украины подвели итоги «референдумов» об их присоединении к России. Все четыре региона якобы «проголосовали» за вхождение в состав РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ошибочные сведения о порядке проведения «частичной» мобилизации в России. Сперва он заявил, что гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается выезжать из страны без разрешения от военного комиссариата.

Позднее он написал, что получил разъяснение от Минобороны РФ. Так как мобилизация «частичная», то норма ст. 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, отметил он.

Еще один регион объявил о завершении «частичной» мобилизации в регионе — речь идет о Туве. Ранее об окончании призыва отчитались лишь Крым и Адыгея.

Россияне не покидают попыток уехать из страны от призыва, однако на границах их ожидают новые сложности. Так, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс закрыли пеший переход между Россией и Грузией, автобусное сообщение из Самары и Тольятти в город Уральск в Казахстане приостановили, а Финляндия планирует закрыть границу для россиян с шенгенскими визами в ночь на 30 сентября.

Жители регионов продолжают протестовать против мобилизации. Так, на акцию протеста вышли жительницы тувинского города Кызыл, в результате акции было задержано 27 человек. Тем временем жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила Владимира Путина отложить на полгода мобилизацию в республике. По ее словам, за это время регион подготовит местных жителей к участию в боевых действиях. А в Новосибирской области попытались поджечь очередной военкомат, подозреваемого задержали.

Тем временем «Коммерсант» сообщил, что после объявления мобилизации продажи в магазинах военторгов выросли на 30-40%. Мобилизованные также ходят в аптеки со списками и сами покупают медикаменты: они говорят о трудностях с обеспечением — в сети появились видео, где призывникам говорят собирать аптечки за свой счет. В Томской области подсчитали, что собрать одного мобилизованного стоит около 27 тысяч рублей.

Украина освободила из российского плена шесть человек, которые пропали еще в марте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украине удалось вернуть двух офицеров — Алексея Булахова и Николая Костенко, двух солдат — Людмилу Герасименко и Ивана Земляного, а также двух гражданских — Викторию Андрушу и Яну Майбороду. Военные участвовали в боях за Мариуполь, а гражданские оказались в плену после того, как российские военные обнаружили в их телефонах данные о технике ВС РФ.

Правозащитница Ольга Романова сообщила, что пленных содержали без связи, медицинской и гуманитарной помощи. Российские и украинские активисты искали их с марта. Ермак сообщил, что одну из них — Андрушу — содержали в курском СИЗО. Где находились остальные, глава офиса украинского президента не уточнил.

Беларусь готовится принять 20 тысяч мобилизованных из России, сообщает украинская разведка. Мобилизованные пополнят российские военные подразделения, дислоцированные в Беларуси. В результате пополнения соотношение «опытных» и «молодых» бойцов должно составить 1 к 5, утверждают в разведке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе произошла «детонация боеприпаса»‎. Пострадали 14 человек. Причиной произошедшего глава региона назвал человеческий фактор. У пострадавших ранения разной степени тяжести. Оперативные службы занимаются расследованием.

Власти украинского Николаева сообщили о гибели двух человек в результате обстрела. «На данный момент известно о 2 погибших, 12 раненых. К месту происшествия выехали бригады скорой помощи», — говорится в сообщении Николаевского областного совета.

По данным украинской стороны, взрыв прогремел в районе остановки общественного транспорта, город обстреляли кассетными боеприпасами. Удар произошел в час пик — именно тогда, когда гражданские возвращались домой с работы. В Николаевском областном совете назвали атаку «целенаправленным террористическим актом, направленным на уничтожение мирного населения».

В течение недели после объявления президентом Путиным «частичной» мобилизации Россию покинуло значительное число граждан, бегущих от призыва, сообщает разведка Великобритании. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил, развернутых Россией для вторжения в феврале 2022 года.

По мнению британских военных, мобилизация и бегство россиян окажут значительное влияние на экономику РФ, поскольку среди них преобладают обеспеченные и хорошо образованные люди. «Утечка мозгов» и сокращение рабочей силы в результате призывной кампании негативно повлияют на благосостояние страны.

Американский институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия близка к поражению в боях за Лиман в Донецкой области. Так, 28 сентября российские и пророссийские военкоры и блогеры сообщили о продвижении украинских войск к западу, северу и северо-востоку от населенного пункта. По оценкам аналитиков, ВСУ вскоре окружат российские войска в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец.

ВСУ угрожают позициям российских войск и линиям коммуникаций, по которым снабжается лиманская группировка. Потенциальное взятие этой группировки в котел будет иметь серьезные последствия для российских подразделений в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и создаст угрозу российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк–Лисичанск.

В сводке ISW отмечается, что российское Минобороны, как и в случае с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, не отреагировало должным образом на потери войск в Лимане. «Министерство обороны России не говорило о последних российских потерях в районе Лимана и не было готово к падению этого сектора фронта, что вероятно ухудшит и без того невысокий моральный дух», — говорится в сводке.