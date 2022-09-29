Меликов отчитал администрацию Дербента за призывы прийти в военкомат через громкоговорители

Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал администрацию Дербента, после того как по городу пустили машины с громкоговорителями, чтобы призывать мужчин в военкомат. Кадры с вышедшим из себя чиновником разлетелись по Telegram-каналам.

«Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? «Всем гражданам мужского пола города Дербента...» Вы мне скажите, что это, ***, за идиоты? «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что дебилы, ***, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации!» — сказал Сергей Меликов на заседании Совбеза республики в четверг.

Как уточняет РБК, Меликов принес извинения местным жителям, а также поручил разобраться в ситуации и принять «самые строгие меры в отношении виновных». Чиновник назвал действия местной администрации «несусветной глупостью», которая создала «почву для ненужных рассуждений и паники».

Кадры того, как по улицам Дербента разъезжали автомобили с громкоговорителями, призывающими местных жителей приходить в военкоматы, распространились сегодня днем. Ранее в администрации Дербента РБК рассказали, что оповещение производилось «по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС». Там добавили, что, «возможно, формулировка была не совсем корректной», поэтому оповещение отменили, чтобы изменить формулировку.



