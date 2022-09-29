Николаев обстреляли кассетными боеприпасами, есть жертвы

Власти украинского Николаева сообщили о гибели двух человек в результате обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале, публикующем оперативную информацию от председателя Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анны Замазеевой.

«На данный момент известно о 2 погибших, 12 раненых. К месту происшествия выехали бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данным украинской стороны, взрыв прогремел в районе остановки общественного транспорта, город обстреляли кассетными боеприпасами. Удар произошел в час пик — именно тогда, когда гражданские возвращались домой с работы. В Николаевском областном совете назвали атаку «целенаправленным террористическим актом, направленным на уничтожение мирного населения».



