Жена муфтия Дагестана попросила Путина отложить мобилизацию в регионе на полгода

Жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отложить на полгода проведение в республике мобилизации. Текст письма опубликован в ее Telegram-канале.

Гамзатова подчеркнула, что «из трехмиллионного населения [Дагестана] уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев». Она попросила дать региону отсрочку от мобилизации и других призывов на полгода, для того чтобы «профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах».

«Уважаемый Владимир Владимирович, очень надеемся на ваше мудрое, верное и волевое решение, свидетелями которого мы все были не раз! Любое ваше решение для нас является законом и гарантом справедливого исхода из возникшей ситуации», — говорится в открытом письме Гамзатовой.

После объявления мобилизации Дагестан охватила волна протестов. Местные жители выходили на главные площади своих городов, чтобы отстоять у государства близких. Полиция избивала их, разгоняла стрельбой, а также применяла против них слезоточивый газ.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции протеста против мобилизации в Махачкале «управлялись из-за рубежа» и отметил, что они могут привести к терактам. По словам Меликова, «сами провокаторы» в якобы организованных ими акциях участия не принимают, но «старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги», накаляют обстановку в регионе и играют на чувствах людей. Тех, кто выступает против мобилизации, чиновник назвал «жертвами информационной войны».