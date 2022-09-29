Автобусное сообщение из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск приостановлено

Автобусное сообщение из Самары и Тольятти в город Уральск в Казахстане временно приостановлено. Об этом сообщает «Интерфакс».

Курсирование автобусов между городами приостанавливается с 29 сентября на неопределенный срок. На сайте автовокзала Уральска поясняется, что перевозки прерваны «в связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и РФ в целях безопасности пассажиров».

И.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков 27 сентября сообщил, что после объявления мобилизации в республику въехало 98 тысяч россиян. За тот же период республику покинули 64 тысячи россиян, отметил он.



В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что проведет с российской стороной переговоры по данному вопросу. Глава государства отметил, что большинство россиян вынуждены покинуть родину «из-за сложившейся безвыходной ситуации», и пообещал проявить заботу по отношению к ним.



Тем временем глава МВД РК Марат Ахметжанов отметил, что Казахстан не будет выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан, пока те не будут объявлены в розыск. Он подчеркнул, что в вопросах экстрадиции Казахстан будет опираться на имеющиеся соглашения с РФ.