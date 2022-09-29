Украина провела новый обмен пленными с Россией

Украина освободила из российского плена шесть человек, которые пропали еще в марте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Итак, еще больше наших — дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей: четырех морпехов и двух гражданских», — написал он.

По словам Ермака, Украине удалось вернуть двух офицеров — Алексея Булахова и Николая Костенко, двух солдат — Людмилу Герасименко и Ивана Земляного, а также двух гражданских — Викторию Андрушу и Яну Майбороду. Военные участвовали в боях за Мариуполь, а гражданские оказались в плену после того, как российские военные обнаружили в их телефонах данные о технике ВС РФ.

Глава российского правозащитного фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова сообщила, что пленных содержали без связи, медицинской и гуманитарной помощи. Российские и украинские активисты и правозащитники искали их с марта. Ермак сообщил, что одну из них — Андрушу — содержали в курском СИЗО. Где находились остальные, глава офиса украинского президента не уточнил.

Российская сторона обмен никак не прокомментировала.





*«Русь сидящая» в РФ признана «иностранным агентом».