В Кремле в пятницу состоится подписание договоров о принятии в РФ украинских территорий

Церемония подписания договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. Начало мероприятия запланировано на 15:00, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — приводит ТАСС его слова.

Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, после которого в состав РФ будут приняты четыре новые территории, которые провели «референдумы» — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Накануне пророссийские власти оккупированных территорий Украины подвели итоги «референдумов» об их присоединении к России. Все четыре региона «проголосовали» за вхождение в состав РФ.

О непризнании итогов проведенных «референдумов» заявили не только страны Европы и США, но также Казахстан, Сербия и Турция. Кроме того, с решительным отказом признавать результаты «голосования» выступил премьер-министра Канады Джастин Трюдо. По его словам, в ближайшее время власти страны введут в отношении России новый пакет санкций.

Как сообщил WSJ, США и ЕС в свете «референдумов» готовят новые санкции против России. Под ограничения Вашингтона могут попасть новые банки, система «МИР», Российское агентство по страхованию вкладов. В ЕС в санкционные списки могут ввести тех, кто помогал организовывать «голосование».



Президент Украины Владимир Зеленский созывает 30 сентября экстренное заседание Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Повестку и другие подробности этого заседания представитель украинского лидера пообещал раскрыть позднее.