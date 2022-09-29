Суд отклонил иск Навального* к ИК-6 в Мелехово из-за заключения в ШИЗО

Ковровский городской суд отклонил иск Алексея Навального* к ИК-6 во Владимирской области, сообщает «Медиазона»**. Оппозиционный политик хотел оспорить свое трехдневное заключение в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы на тюремной робе.

Навальный* принимал участие в слушании по видеосвязи из колонии. Политик настаивал на разрешении вести фото- и видеосъемку, однако судья Ирина Ким, не раздумывая, запретила это. При этом снимать оглашение решения суда журналистам все же разрешили.

На заседании Навальный* пожаловался на то, что его адвокату запретили проносить на встречи в колонию любые документы, а самому политику — слушать то, что в них написано. Ранее стало известно, что администрация ИК-6 в Мелехово затянула пленкой прозрачный пластик, который отгораживает заключенного от посетителей. Политик объяснил, что теперь может получать все документы только через процедуру цензуры раз в три дня.

Расстегнутую на робе пуговицу Навальный* в очередной раз объяснил тем, что она была ему мала, а новую ему купить не разрешили. При этом политик отметил, что в правилах также сказано: нарушение формы одежды — это когда отсутствует какой-то предмет. В перечне сказано, что должны быть надеты куртка, штаны, трусы и так далее.

В свою очередь, представитель ФСИН настаивал на том, что нарушение — это не только отсутствие одного из предметов одежды, но также «несоответствие описанию». Под «описанием» понимается фотография, где изображен человек с застегнутым воротником.

Выслушав стороны, судья Ким приняла решение отклонить иск Алексея Назального* к ИК-6 во Владимирской области.

Навального* систематически отправляют в ШИЗО с 12 августа. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15. 23 сентября его также отправили ШИЗО на 12 суток — на этот раз из-за того, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

