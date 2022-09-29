На КПП «Верхний Ларс» закрыли пеший переход границы с Грузией

UPD: Пограничное управление ФСБ в беседе с РБК опровергло информацию о том, что выезжающим запретили пересекать границу на велосипедах и самокатах. «Лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают», — сообщили в ведомстве.

***

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» закрыли пеший переход между Россией и Грузией. Об этом сообщает Baza, информация об этом подтверждается в Telegram-чатах по эмиграции.

«Пешеходов перестали пропускать к КПП «Верхний Ларс». Также больше не пускают людей на самокатах и велосипедах. Теперь к границе можно подъехать только на автомобилях и автобусах», — рассказала одна из участниц чата.

Два дня назад МВД по Северной Осетии в связи с большим наплывом мигрантов разрешило пеший переход границы с Грузией. В ведомстве заявили, что такое решение было принято «для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций» на КПП «Верхний Ларс».

Также сообщалось о том, что на контрольно-пропускном пункте развернут мобилизационный пункт военкомата. РБК со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии сообщила, что на «Верхнем Ларсе» будут проверять по спискам мобилизованных всех выезжающих. При этом ранее власти говорили, что речь идет только о призывниках из Северной Осетии.