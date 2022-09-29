На женской акции против мобилизации в Туве задержали 27 человек

По меньшей мере 27 человек были задержаны в тувинском Кызыле в ходе женской акции протеста против мобилизации. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии»*.

Протестующие собрались на площади Арата в столице Тувы. Они выкрикивали лозунги против мобилизации и боевых действий в Украине. В акцию тут же вмешались сотрудники полиции: они стали массово задерживать участниц протеста, применяя к ним насилие.

В распоряжении «Сибирь.Реалии»* оказалось видео, на котором видно, как трое полицейских силой уводят в автозак женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Кроме того, изданию известно о задержании матери, которая находилась на месте проведения акции с ребенком в коляске.

Очевидцы утверждают, что силовиков на площади было больше, чем протестующих. К этому часу известно о задержании 27 человек. В отделе у них переписывают данные и требуют дать отпечатки пальцев.

Задержания проходят на фоне заявления военного комиссара Тувы Артына Демир-оола о завершении мобилизации. Ранее власти республики пообещали семьям призывников выплату в пять тысяч рублей на ребенка и продуктовые наборы.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

