В районе утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в минувшие понедельник и вторник были замечены российские военные корабли и подлодки, утверждают представители западной разведки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Эксперты считают, что газопроводы были выведены из строя серией подземных взрывов, которые и привели к утечке газа сразу на четырех участках «Северного потока» в водах Дании и Швеции. Западная разведка отмечает, что присутствие российских кораблей в зоне разлива не указывает на причастность России к ЧП. Несмотря на это, следственная группа не исключает такой возможности и будет в числе прочих прорабатывать эту версию.

CNN обратился за комментарием к одному из военных представителей Дании. Он заявил, что российские корабли регулярно ходят в зоне залива, а потому говорить об их причастности к инциденту на основе имеющихся данных нельзя. Он также подчеркнул, что «российская активность в Балтийском море возросла в последние годы». «Они часто проверяют нашу готовность, как на море, так и в воздухе», — прокомментировал он телеканалу.

Многие западные эксперты продолжают настаивать на том, что Россия имела и мотив, и ресурсы подорвать участки на обоих газопроводах. По их мнению, присутствие российских военных кораблей в зоне инцидента лишь усиливает общие подозрения.

США также считают подозрительным призыв России немедленно созвать Совет Безопасности после взрывов на «Северном потоке», отмечает CNN. Американская сторона настаивает, что спешка России объясняется заранее продуманным маневром по созыву Совбеза ООН.

Западная разведка считает, что Путин рассчитывает на то, что утечка газа, предназначавшегося для Европы, значительно повысит его стоимость. Это приведет к тому, что население стран ЕС потребуют от своих правительств немедленно прекратить экономическую изоляцию России и направить бюджетные средства на нужды своих граждан, а не Украины.



