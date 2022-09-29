Украинская разведка: в Беларусь приедет 20 тысяч мобилизованных из России

Беларусь готовится принять 20 тысяч мобилизованных из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны (Минобороны) Украины.

Мобилизованные пополнят российские военные подразделения, дислоцированные в Беларуси. В результате пополнения соотношение «опытных» и «молодых» бойцов должно составить 1 к 5, утверждает украинская разведка.

Для их размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были даны ВС Беларуси и местным советам.

Нехватку техники для перевозки личного состава российских войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей. Также власти Беларуси дали правоохранительным органам указание содействовать российским вооруженным силам в мобилизации россиян, сбежавших в РБ от призыва на военную службу.







