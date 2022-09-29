 «Левада»*: рейтинг одобрения Путина после объявления мобилизации снизился на 6%

Рейтинг президента России Владимира Путина после объявления им «частичной» мобилизации снизился на шесть процентных пунктов — теперь он составляет 77%. К такому выводу пришли эксперты исследовательской организации «Левада-центр»*.

«Левада»* изучил результаты опроса, проведенного среди россиян после объявления мобилизации — с 22 по 28 сентября. Последние полгода рейтинг Путина держался на отметке в 82-83%, однако в течение последней недели он опустился до 77%. Пятая часть респондентов (21%) отметила, что не одобряет действия российского президента. В последний раз столь резкое падение было зафиксировано в марте 2020 года, когда в стране были введены коронавирусные ограничения, тогда уровень одобрения упал с 69 % до 63%.

В свою очередь, «Лаборатория публичной социологии» отмечает, что реальная картина в России может быть иной. По данным экспертов, в условиях авторитарного режима респонденты предпочитают выбирать ответы, которые демонстрируют их лояльность к власти; более того, исследовательские центры сталкиваются с большим количеством отказов отвечать на вопросы. Помимо прочего, ситуация осложняется усилением преследования граждан за антивоенную позицию.

Тем временем государственные исследовательские организации — ФОМ и ВЦИОМ — пока не публиковали новые данные по рейтингу одобрения Путина. В последний раз социологические службы обновляли данные 18 сентября — до объявления в стране «частичной» мобилизации.

*Минюст РФ считает «Левада-центр» «иностранным агентом».