США и островные государства Тихого океана договорились о партнерстве и «большой долларовой» помощи

Администрация президента США Джо Байдена на саммите с представителями 14 островных государств Тихого океана в Вашингтоне объявит о вложении более 860 миллионов долларов в расширенные программы помощи островам, сообщает The Washington Post. Таким образом Белый дом намерен предотвратить растущее влияние Китая, отмечает Reuters.

В среду на саммите с лидерами тихоокеанских островов США заявили, что договорились с ними о будущем партнерстве и открыли перспективы «большой долларовой помощи» региону. Неназванные американские чиновники сообщили The Washington Post, что Белый дом готов предоставить островным государствам 860 млн долларов в дополнение к более чем 1,5 млрд долларов, направленных за последние десять лет.

Все лидеры стран-участниц саммита одобрили проект декларации, состоящий из 11 пунктов. Информацию об этом подтвердил высокопоставленный американский чиновник. Речь шла в том числе и о премьер-министре Соломоновых островов Манассехе Согаваре, правительство которого ранее отказалось подписывать декларацию. Накануне в СМИ просочилась записка, составленная посольством островного государства в США, в которой говорилось, что Соломоновы острова в апреле подписали соглашение о безопасности с Китаем, а потому не могут поддержать региональное дипломатическое соглашение, которое предлагает Вашингтон.

Проект декларации оказался в распоряжении Reuters. В нем говорится, что государства решили укрепить между собой партнерство и разделяют видение региона, где «сможет процветать демократия». В проекте подчеркивается важность Конвенции ООН по морскому праву и свободы судоходства и пролета, а также осуждается российское вторжение в Украину.

В документе также говорится, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены решению проблем экологии и здравоохранения Маршалловых островов. При этом последствия ядерных испытаний США в 1940-х и 50-х годах в проекте не упоминаются. Чиновник, который провел брифинг для журналистов перед встречей, признал, что Вашингтон не уделял Тихоокеанскому региону достаточного внимания, и теперь выступит с новыми инициативами, в которых будут фигурировать «большие цифры».

В саммите принимают участие лидеры и представители 14 островных государств Тихого океана, за влияние на которые борются две сверхдержавы — США и Китай. Координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил на прошлой неделе, что саммит будет посвящен таким вопросам, как изменение климата и здравоохранение. Вашингтон и его союзники хотят укрепить безопасность на море и коммуникационные связи островных государств с Японией, Австралией и Индией, сказал он.

Лидеров встретили в Вашингтоне, в четверг они пообедают в Конгрессе США, а после поужинают в Белом доме с президентом Джо Байденом. Выступая на открытии саммита в Государственном департаменте, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обе стороны согласовали «декларацию о партнерстве между США и Тихоокеанским регионом». Взяв документ в руки, он сказал, что у США и Тихоокеанского региона есть «общее видение будущего и решимость строить это будущее вместе».





