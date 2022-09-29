После протестов в Махачкале возбудили 30 уголовных дел

«ОВД-Инфо*» сообщает, что после массовых протестов в Дагестане против мобилизации только в Махачкале возбудили 30 уголовных дел на протестующих. Их обвинили или в неопасном, или в опасном насилии по отношению к полиции (ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК).

Юристы «ОВД-Инфо»* ведут пять уголовных дел. Двух подозреваемых отправили в СИЗО. Еще одному фигуранту назначили запрет определенных действий. Завтра суды продолжатся.

Защитники отмечают, что все обвиняемые со следами побоев: есть гематомы в области глаз, носа, конечностей, грудной клетки, багрово-синюшные уши, сотрясения головного мозга с ЧМТ, переломы. По всем пострадавшим адвокаты будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.

В Дагестане прошли массовые протесты против мобилизации. Происходили стычки с полицией, больше 100 человек задержали. Протестующих жестоко избивали. Глава Дагестана сказал, что протесты управлялись из-за рубежа.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.