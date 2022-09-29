Историка Юрия Дмитриева в третий раз отправили в ШИЗО

Глава Карельского «Мемориала»* Юрий Дмитриев после выхода из ШИЗО снова получил пять суток изолятора. Силовики возмутились тем, что у него на кровати спало «домашнее животное» — кошка, которую подкармливает историк, сообщили в «Обществе Мемориал».

66-летний Дмитриев отбывает 15 лет в ИК-18 в Мордовии. Поводы для отправки в ШИЗО появляются разные: то он не поздоровался по форме, то не убрал руки за спину при выводе. Правозащитники считают, что все это — формальный повод ухудшить условия его заключения. Первый раз его отправили в ШИЗО на трое суток 16 сентября, сразу после выхода оттуда — еще на пять суток с 19 сентября. Теперь его отправили туда еще на пять суток после однодневной передышки. Адвокаты обжалуют все эти взыскания как несправедливые, но ситуация тревожная.

SOTA уточнила, что первые два взыскания могли быть назначены, чтобы Дмитриев не мешал процессу вербовки заключенных — в эти даты в колонию приезжали представители ЧВК «Вагнер».

В марте 2022 года Верховный суд Карелии признал Дмитриева виновным по всем статьям обвинения. Правозащитники считают все их ложными: историка обвинили в распространении детской порнографии, хранении оружия. Международные организации признали его политическим заключенным и узником совести.

Дмитриев работал в Карелии, изучал место массового захоронения расстрелянных в годы большого террора в урочище Сандармох. Многие родственники репрессированных смогли найти могилы своих предков только благодаря ему. Сейчас, отмечает «Общество Мемориал», он продолжает исторические работы: опубликован второй том его книги «Место памяти Сандармох». В нем обновлены списки расстрелянных и документы о преступлениях 1937-1938 годов.

*«Мемориал» Минюст России признал «иностранным агентом».

Фото Виктории Ивлевой