Спрос в магазинах военных товаров вырос на 30-40%

«Коммерсант» сообщил, что после объявления мобилизации трафик в магазинах военторгов вырос на 30-40%. Мобилизованные также ходят в аптеки со списками и сами покупают медикаменты: они говорят о трудностях с обеспечением. В Томской области подсчитали, что собрать одного мобилизованного стоит около 27 тысяч рублей.

Ажиотаж начался после объявления мобилизации 21 сентября. В сети появились видео, где призывникам говорят собирать аптечки за свой счет. В некоторых магазинах уже висят объявления о том, что некоторых позиций может не быть в наличии. А в Бурятии на фоне повышенного спроса выросли цены в военторгах: глава республики даже предложил отправить таких предпринимателей в Украину.

В военторгах покупают в основном зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, непромокаемую одежду. В Приморском крае отмечают проблемы с бронежилетами и шлемами: раньше их просто не закупали в большом объеме и не были готовы к такому спросу.

Из аптек пропадают в первую очередь жгуты, перевязочные материалы, но дефицита пока нет. Есть спрос на антибиотики, жаропонижающие и обезболивающие препараты.

В Томской области подсчитали, что экипировка одного мужчины по списку, который раздают военкоматы, стоит в среднем около 27 тысяч рублей. Здесь в списках также спальники, туристическое оборудование, пишет «Тайга.Инфо»*.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».