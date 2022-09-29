Правозащитник Чиков: мобилизуют молодых людей с ВИЧ

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что к нему обращались молодые люди с диагнозом ВИЧ. Им вручают повестки и забирают в армию.

Чиков пояснил, что повестки приходят им в том случае, если раньше молодых людей медкомиссия не признавала негодными и не присваивала им категорию Д.

Житель Екатеринбурга с ВИЧ получил повестку. Когда он пришел в военкомат со справкой о ВИЧ+ статусе, его отправили домой. Но другого пациента с таким же диагнозом военкомат отправил на сборный пункт. Справки и медицинские документы он также предоставил.

Юрист объяснил, что из запаса теоретически могут призвать офицеров с ВИЧ первичных проявлений (стадии 1, 2 А, 2 Б, 3). Однако на ресурсе «Объясняем.рф» говорили, что ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат.