Финляндия может закрыть границу для россиян с 30 сентября

Helsingin Sanomat пишет, что правительство Финляндии подготовило предложение о закрытии границы для россиян в ночь с четверга на пятницу 30 сентября. В страну можно будет въехать по особым причинам, но власти ожидают сокращения потока вдвое по сравнению с нынешним уровнем. Окончательное решение объявят сегодня в 13:00.

Приехать в страну можно будет по семейным обстоятельствам — для встречи с родителями, детьми, бабушками и дедушками. Не будет ограничений для путешествий по учебе или работе. Открыта граница и для дипломатов. Издание отмечает, что на основе этого исключения могут въезжать, например, представители оппозиции. Всех пассажиров будут рассматривать индивидуально.

Туристические визы фактически будут аннулированы. В качестве основания указывают причинение путешественником международного репутационного ущерба.

Страны ЕС в сентябре прекратили действие упрощенного визового режима с Россией. Шенгенскую визу теперь получить дороже и сложнее. Эстония, Польша, Латвия и Литва перестали пускать россиян через границу. Финляндия оставалась единственной страной ЕС, где россияне могли попасть в шенгенскую зону по сухопутной границе.