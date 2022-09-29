Посол России в США обвинил Вашингтон в «подталкивании» к столкновению ядерных держав

Посол России в США Анатолий Антонов в колонке для журнала National Interest высказался о том, что это Вашингтон подталкивает мир к противостоянию ядерных держав. По его мнению, это чревато непредсказуемыми последствиями, и США не удастся укрыться за океаном.

Антонов отметил, что в октябре будет 60 лет со дня Карибского кризиса, когда СССР и США оказались на грани ядерного конфликта. По его мнению, в последние дни вопрос о ядерном противостоянии стал еще более острым, поскольку США напрямую посылают сигналы о возможном использовании Россией ядерного оружия в Украине.

Однако нынешний кризис нельзя сравнивать с Карибским, считает Антонов. Сегодня Россию обвиняют во всех грехах, но именно США, считает он, начали «военно-техническую эксплуатацию Украины», постоянно ищут возможности для военного превосходства в мире и непосредственно участвуют в украинском конфликте.

«Как будто Россия проходит испытание, чтобы увидеть, как долго она будет оставаться терпеливой и воздерживается от реагирования на откровенно враждебные действия и нападения. Фактически, Вашингтон подталкивает ситуацию к прямой конфронтации крупных ядерных держав, чреватой непредсказуемыми последствиями», — написал Антонов.

Он предостерег США от возможности ограниченного ядерного конфликта, поскольку им не удастся укрыться за океаном. А американские чиновники, по его мнению, продолжают эскалацию ситуации, запугивая американскую и международную общественность фиктивными российскими «ядерными угрозами».

Россия же никому не угрожает. По мнению Антонова, Владимир Путин при объявлении мобилизации 21 сентября сказал только то, что страна будет защищать свой суверенитет. США, добавил он, сделали бы тоже самое, если бы столкнулись с «экзистенциальными угрозами». Путин в обращении говорил, что защищаться Россия будет любым доступным оружием, и «это не блеф».

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