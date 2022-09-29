Володин поддержал идею закрыть границы для мужчин призывного возраста

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что о возможности выезда за границу для военнообязанных на разных ресурсах дается противоречивая информация. По его словам, в 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» есть норма, запрещающая выезд с места жительства.

Он рассказал, что сейчас в военкоматах есть ошибки, и их оперативно исправляют на местах.

«Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы нашей страны. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (ст. 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин.

Пока в Кремле отказались от идеи полного закрытия границ для мужчин, подлежащих призыву. Но на сухопутных пунктах пропуска уже разместили мобилизационные пункты и повестки вручают тем, кто есть в списках от военкоматов. Такие же списки есть и в аэропортах.

Вчера Володин также рассказывал, что все, уехавшие из России мужчины — предатели, и составляются списки с именами. Их он предложил наказать по закону.