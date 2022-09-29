Участник «Маяковских чтений» эмигрировал в Таджикистан

Александр Менюков сообщил SOTA, что эмигрировал в Куляб, Таджикистан. У него проходил обыск, как и у Артема Камардина. Вчера Тверской суд Москвы назначил Камардину, Николаю Дайнеко и Егору Штовбе арест до 25 ноября.

Менюков сказал, что думал об эмиграции и раньше из-за мобилизации, но дело «Маковских чтений» стало катализатором. Спецназовцы во время обыска перепутали Менюкова с Камардиным и несколько раз ударили. После Менюкова увезли на допрос.

Камардин после обыска заявил, что его пытали и изнасиловали. Вчера суд не стала приобщать к делу все справки от медиков, потому что она якобы не могла их прочесть. В госпитализации после обыска Камардину отказали, он сразу оказался в ИВС.

По мнению адвоката Камардина Леонида Соловьева, силовики могут попытаться сделать из «Майских чтений» экстремистское сообщество. При этом сами чтения в последнее воскресенье месяца у памятника Владимиру Маяковскому проходят несколько десятилетий — на них выступали в том числе советские диссиденты.

Пока Дайнеко, Штовбу и Камардина обвиняют в возбуждении ненависти или вражды к группе «добровольческие вооруженные формирования ДНР и ЛНР» (п. а. ч. 2 ст. 282 УК РФ).