Удмуртия простилась с 11 погибшими при стрельбе в школе Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе простились с 11 погибшими после стрельбы в школе в Ижевске. Восемь детей остаются в больницах. Четверо из них — в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в удовлетворительном.

Вчера 15 человек перевезли под наблюдение в Москву. По словам Бречалова, с детьми и пострадавшими работают психологи. За два дня они помогли 279 детям, педагогам, их родственникам.

Всего из-за трагедии погибли 17 человек, писал «Интерфакс». Среди них 11 детей и 6 взрослых. Нападавший, устроивший стрельбу в школе в понедельник, покончил жизнь самоубийством.