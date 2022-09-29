В Новосибирске хотели поджечь военкомат

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что 29 сентября в Новосибирске пытались поджечь военкомат. Подозреваемого задержали. С начала мобилизации это уже как минимум 16-й горевший военкомат, также участились атаки на административные здания.

По данным военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, неизвестный около 6:25 утра пытался поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районам. Он бросил в окно две бутылки с зажигательной смесью. Огонь распространился на 0,5 квадратных метра. Имущество и помещения военкомата не пострадали.

Военкоматы и здание администрации начали поджигать еще весной 2022 года — после начала боев в Украине. Но летом таких происшествий почти не было. Зато после 21 сентября, когда Путин объявил мобилизацию в России, военкоматы и здания администрации стали регулярно подвергаться атакам.

Такие происшествия зарегистрированы во Владивостоке, Хабаровске, Кировске, Санкт-Петербурге, Канске, Свободном, Тольятти, Нижнем Новгороде, Белгороде и других городах, в некоторых уже по два раза. В Усть-Илимске Иркутской области в понедельник резервист устроил стрельбу и тяжело ранил военкома.