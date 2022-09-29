В Швеции обнаружили четвертую утечку газа на «Северных потоках»

«Коммерсант» сообщил, что на «Северных потоках» береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа — уже четвертую.

ЧП на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошло во вторник. В ЕС назвали это диверсией и не исключили, что подобное могли совершить на государственном уровне, а взрывчатку на трубы могли установить водолазы. Запустили взрывные устройства, возможно, дистанционно, писало Sky News. Европейские СМИ также сообщили, что газопровод может быть разрушен навсегда: если сейчас его срочно не отремонтировать, то соленая вода вызовет коррозию в трубах, и ветки будут непригодны для транспортировки газа. Газ в газопроводах может закончиться уже к концу недели.

В Кремле считают, что выгоду от аварии на газопроводе получили США — цена на газ от американских поставщиков растет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не причастна к происшествию и несет убытки. Следственный комитет начал расследование акта международного терроризма. В пятницу по инициативе Москвы соберется заседание Совбеза ООН, где обсудят ущерб от утечки газа.

В Минэкономразвития России, между тем, не прогнозируют снижение цен на продукцию российской нефтегазовой отрасли в следующем году. В ведомстве, даже с учетом эмбарго на российскую нефть в ЕС, ожидают роста экспорта нефти при падении поставок газа и нефтепродуктов. Также в Минэке прогнозируют резкое снижение цен на газ при стабильных ценах на нефть.