217-й день боев: главное

Внеплановые заседания Госдумы для принятия решений по итогам «референдумов» о присоединении украинских регионов к России пройдут 3 и 4 октября. Процедура вхождения Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в состав России может занять 12 дней. Это в два раза дольше, чем было с Крымом.

Все регионы якобы проголосовали «за» присоединение к России. Наименьший процент поддержавших эту идею в Херсонской области — 87,05%.

О непризнании итогов проведенных «референдумов» заявили не только страны Европы и США, но также Казахстан, Сербия, Турция, Канада. США и ЕС уже анонсировали новые санкции против России. В них войдет отключение новых банков от SWIFT, индивидуальные санкции, в том числе против тех, кто помогал проводить голосование.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил сегодня, что бои в Украине будут продолжаться до тех пор, пока российские войска «как минимум» не займут всю территорию Донецкой области. Сейчас, несмотря на «вхождение в состав России», часть всех четырех регионов контролируется Украиной.

В России продолжается мобилизация. Закончили призыв резервистов пока только в Крыму и Адыгее, Чечня не проводила мобилизацию.

Россияне продолжают уезжать из страны от призыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал их предателями. По его мнению, военнослужащие сейчас «окружены заботой и вниманием», а стоящие в очередях на границах мужчины «еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки». Он добавил, что в России составляют списки тех, кто уехал, и все они будут наказаны «по закону». Брошенные у погранпереходов машины он предложил отдавать семьям военнослужащих.

Несмотря на то, что в Кремле отказались от идеи полностью закрыть границу, чтобы не вызывать еще большего недовольства властями, на погранпунктах россиян ждут повестки. Их будут раздавать на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а также на КПП «Торфяновка» на границе с Финляндией. В Северной Осетии ограничили допуск автомобилей из других регионов. Приезжать смогут только авто с номерами региона, Южной Осетии и Грузии.

Мобилизованным, которые, по словам Володина, окружены «вниманием и заботой», Госдума одобрила кредитные каникулы, а ФССП приостановила взыскание долгов. Как пишет «Коммерсант», приставы приостанавливают взыскание полностью или частично по просьбе должника. Кредитные каникулы будут распространяться на мобилизованных и членов их семей. Заявление у кредитора можно подать не позднее 31 декабря 2023 года.

DW* пишет, что администрация президента США Джо Байдена просит выделить 35 млн долларов на ядерную безопасность Украины. Деньги направят Национальному управлению ядерной безопасности США «на общие усилия США по поддержанию ядерной готовности Украины, в частности, на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, оценку и анализ данных, а также на обеспечение Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях».

Разведка Британии пишет, что Украина активизировала наступление на северо-востоке страны в последние дни. Части медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы после предыдущего наступления. Россия создает более мощную оборону, чем раньше, вероятно потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области. Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы серьезно уязвимы на позициях на правом берегу Днепра. Россия продолжает попытки продвинуться в районе Бахмута, несмотря на то что сталкивается с давлением на северных и южных флангах. Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.

Институт изучения войны (ISW) анализирует прошедшие «референдумы». Пророссийские власти неправдоподобно заявили, что каждый фиктивный референдум получил от 87% до 99% одобрения граждан Украины. По мнению аналитиков, российские официальные лица заранее подготовили и сфальсифицировали рейтинги одобрения и предполагаемые показатели участия избирателей в фиктивных референдумах, принуждая украинских граждан к голосованию. Президент России Владимир Путин скорее всего объявит об аннексии Россией украинской территории 30 сентября.

Российские силы направляют мобилизованных солдат Западного военного округа (ЗВО) на линию фронта в Херсоне и Харьковской области без предварительной подготовки.

Украинские силы укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились успехов на окраинах Лимана; продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, срывая усилия России по строительству баржевых переходов. Российские силы безуспешно наступают в районе Бахмута и к западу от Донецка, все чаще привлекая штрафбаты. Российские силы нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили воздушные и ракетные удары по югу Украины.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».