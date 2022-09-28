Close

#Новости

Леонид Гозман* уезжает из России

28.09.2022

Он вышел из спецприемника после вторых 15 суток ареста

В эфире программы «Воздух» дочь Леонида Гозмана* Ольга сообщила, что ее отец покидает Россию. 

«Этот страшный месяц, надеюсь скоро закончится. И мама, и адвокат ждут его на выходе у спецприемника. Он вылетает в ближайшее время», — сказала его дочь Ольга Гозман. 

Леонида Гозмана* два раза подряд арестовывали на 15 суток: второй раз тут же, на выходе из спецприемника. Власти обвинили его в отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ): в посте в соцсетях два года назад он сравнивал Сталина с Гитлером. Для вторых 15 суток поводом стал его посты в ЖЖ от 2013 года. 

В июле в отношении Леонида Гозмана* и его супруги возбудили уголовное дело из-за несвоевременного уведомления миграционной службы о втором гражданстве (ст. 330.2 УК). Семья политика получила гражданство Израиля несколько лет назад и действительно несвоевременно сообщила об этом российским властям. Тем не менее, дела на супругов завели только сейчас.


*Леонида Гозмана Минюст России считает «иностранным агентом».



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.