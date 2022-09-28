США И ЕС готовят новые санкции против России после «референдумов»

США и ЕС готовят новые санкции против России. Под ограничения Вашингтона могут попасть новые банки, система «МИР», Российское агентство по страхованию вкладов. В ЕС в санкционные списки могут ввести тех, кто помогал организовывать «референдумы».

WSJ пишет, что новые ограничения могут ввести в отношении экспорта некоторых товаров, госкомпаний, отключить от SWIFT несколько российских банков. Система «МИР», Российское агентство по страхованию вкладов и Национальный расчетный депозитарий, по мнению Вашингтона, позволяют России обходить санкции.

Под санкции ЕС могут попасть те, кто помогал организовывать «референдумы» в украинских регионах, был задействован в мобилизации и распространении дезинформации в России, пишет ВВС. Это будет уже восьмой пакет ограничений в отношении России. Также могут ввести потолок цен на российскую нефть и новые санкции в отношении экспорта технологий и услуг.