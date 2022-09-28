Совбез ООН соберется по поводу ЧП на газопроводах «Северный поток»

Журналисты Reuters сообщили, что Совет безопасности ООН обсудит в пятницу ущерб, нанесенный двум российским газопроводам в Европе. По оценкам энергетического агентства Дании, газ в «Северных потоках» может закончиться к концу недели.

Происшествие на газопроводах зафиксировали во вторник: две ветки газопроводов «Северный поток» были повреждены, и в Балтийское море вырвались тонны газа. Пока нет ясности, что стало причиной, но ЕС склоняется к тому, что причиной стала диверсия, организованная на государственном уровне. Взрывчатку могли заложить водолазы. Немецкие СМИ пишут, что газопровод может стать не подлежащим восстановлению: если его срочно не отремонтируют, то в трубу попадет соленая вода и вызовет коррозию.

В НАТО и ЕС предупредили о необходимости защиты критической инфраструктуры от саботажа, но пока официальных обвинений не выдвинули никому. В Кремле отвергли версию о российской диверсии и предположили, что выгоду от этого могли получить США.