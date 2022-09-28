Мера пресечени участникам «Маяковских чтений»: трех человек отправили в СИЗО

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Артема Камардина также отправили в СИЗО до 25 ноября.

«Вот Так» сообщили, что Егора Штовбу также отправили под стражу до 25 ноября.

Заседание по мере пресечения Артему Камардину продолжается. Он подтвердил журналистам, что силовики применили к нему пытки и сексуализированное насилие.

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«Медиазона»* сообщила, что Тверской суд вынес первое решение о мере пресечения участнику «Маяковских чтений», прошедших на Триумфальной площади 25 сентября, Николаю Дайнеко. Его арестовали на два месяца.

Дайнеко «с соучастниками» обвинили в разжигании ненависти или вражды к «добровольческим объединением ДНР и ЛНР». Вместе с ним по делу проходят еще трое: Александр Менюков, Артем Камардин и Егор Штовба. Камардин после обыска заявил о пытках и изнасиловании силовиками.

У здания суда задержали троих человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Слушателей выгнали из зала суда, в нем остались только аккредитованные журналисты.





На фото: Николай Дайнеко.

Фото: «Медиазона»*.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».