У Тверского суда начались задержания тех, кто пришел поддержать участников «Маяковских чтений»

SOTA сообщила, что у Тверского райсуда в Москве задержали трех человек, которые пришли поддержать участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Николая Дайнеко. По информации ОВД-Инфо*, одна из задержанных — Анастасия Михайлова. К ней не пускают адвоката.

Корреспондент SOTA из зала суда рассказал, что председатель выгнал всех слушателей после 18:00.

Поэтов обвинили по экстремистской статье после «Маяковских чтений» 25 сентября. По версии силовиков, они «разжигали ненависть, унижали, призывали к насилию» в отношении «добровольческих вооруженных формирований ЛНР и ДНР». Дайнеко обвиняют также в нарушении митингового законодательства.

Камардин после обыска заявил, что его пытали и изнасиловали гантелей. ASTRA опознала одного из участников обыска и пыток над поэтом. Им оказался Илья Мялкин, он подтвердил предположения журналистов.

По мере пресечения Дайнеко суд удалился в совещательную комнату. По Камардину заседание еще не началось.

Вместе с ними по делу о разжигании ненависти проходит Александр Менюков и Егор Штовба — они также участвовали в «Маяковских чтениях» на Триумфальной площади.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: @journalist_live