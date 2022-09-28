Суд обязал мобилизоваться выпускника военной кафедры из Красноярска

В Красноярском крае Сергею Заборовскому принесли повестку на работу 22 сентября, а на следующий день выдали мобилизационное предписание. Он пытался оспорить это решение в суде, но суд встал на сторону военкомата, пишет «Вот так».

Заборовский — выпускник военной кафедры. Он сказал, что на «военку» Сибирского федерального университета пошел только для того, чтобы не идти на срочную службу. Но на этих занятиях студентов ничему не учили, рассказал Заборовский. Была строевая подготовка, иногда они стояли на плацу и слушали о Великой Отечественной войне. Из 9 месяцев три недели они провели в старой танковой части в Козульке, где в основном сидели в казарме, красили стены, натирали колеса БМП, а иногда подкрашивали танки.

Реальных учений на военной кафедре не было, добавил он. Но Заборовскому присвоили звание рядового и дали военно-учетную специальность «мастер по обслуживанию систем залпового огня». Но пушки он даже ни разу не заряжал.

Октябрьскому районному суду хватило двух заседаний, для того чтобы вынести решение в пользу военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов. Вердикт может стать прецедентом для других судов по аналогичным делам.