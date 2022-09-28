Европарламент поддержит кампанию Free Navalny

Юлия Навальная встретилась в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Вместе с ней на встрече был соратник Алексея Навального* Леонид Волков**. Встреча проходила за закрытыми дверями, передает корреспондент DW***.

Роберта Метсола назвала встречу конструктивной. Участники обсуждали необходимость расширения санкционного списка. В него соратники Навального* предлагают включить больше лиц, ответственных за репрессии в России и бои в Украине. Спикер Европарламента также подчеркнула, что поддержка Украины продолжится.

«Россия для нас — это Навальный, Магнитский, Немцов — ее бесстрашные граждане. Мы продолжим бороться вместе с Юлией Навальной ради их памяти и ради свободы Алексея Навального*», — подчеркнула Метсола.

В 2021 году Алексей Навальный* получил премию Европарламента им. Сахарова за свободу мысли. Премию вручили его дочери Дарье.

Соратники политика после начала боев в Украине разработали свой список из больше 6000 «разжигателей войны»: в него попали военные, российские чиновники и пропагандисты. По мнению оппозиционеров, они ответственны за произошедшее со страной и миром. Палата представителей Конгресса США приняла этот закон.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов».

**Леонида Волкова и ***DW Минюст России считает «иностранными агентами».