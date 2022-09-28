В Северную Осетию ограничили въезд автомобилей из других регионов

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности в Ардонском, Кировском, Пригородном районах и Владикавказе. Пропускать на въезд будут только автомобили из Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

Он отметил, что отдыхающих, имеющих соответствующие документы, эти ограничения не коснутся. Особый режим ввели из-за огромного количества транзитного транспорта и многокилометровых пробок на «Верхнем Ларсе». По подсчетам Меняйло, за последние двое суток в Грузию через этот участок границы въехало больше 20 тысяч человек.

Подлежащих призыву граждан из всех регионов будут проверять и вручать повестки на месте. Также россиянам будут объяснять последствия при уклонении от мобилизации.