Ученого Валерия Голубкина оставили в СИЗО «Лефортово»

По информации «Первого отдела», 70-летний ученый Валерий Голубкин, которого обвиняют в госизмене», останется в СИЗО «Лефортово». Апелляция по изменению меры пресечения не приняла доводы защиты.

Ученый находится в СИЗО больше года. Его подозревают в госизмене за участие в международном проекте по созданию пассажирского самолета. По мнению следствия, Голубкин использовал в одном из отчетов секретные данные. Но защита настаивает, что это не так: отчет перед отправкой утвердили две комиссии, которые заключили, что никакой секретной информации в документе нет.

В госизмене подозревают и другого подзащитного «Первого отдела» Валерий Митько, который читал лекции в Китае. Он больше двух лет под домашним арестом без права выхода из квартиры. Его состояние в последнее время значительно ухудшилось.

Дело о «госизмене» рассматривают и против новосибирского ученого Анатолия Маслова, который также читал лекции в Поднебесной. Летом по тем же обвинениям задержали ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера. Он погиб на третий день после ареста в московском СИЗО: суд при избрании меры пресечения не учел, что у него рак 4 стадии.