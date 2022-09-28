Песков отрицает обвинения в причастности России к ЧП на «Северном потоке»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности России к ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». По его словам, выгоду от этого получили США, а Россия лишилась поставок, пишет «Коммерсант». По данным Tagesspiegel, газопровод может быть разрушен навсегда.

Песков назвал ЧП большой проблемой для России, потому что газ в нем был готов к прокачке, и стоил очень дорого. Сейчас он просто улетучивается. Песков также сказал, что прибыли у поставщиков СПГ из США теперь растут. При этом у России до половины объема поставок были запланированы для внутреннего баланса страны. Он призвал дождаться официальных итогов расследования и позиции Швеции и Дании.

«Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам, это всем очень хорошо известно, особенно военным специалистам», — подчеркнул господин Песков.

Спикер Кремля также вспомнил о высказывании президента США Джо Байдена о том, что нужно избавиться от «Северного потока-2». Польша, по его мнению, поблагодарила США, однако Европа, по его словам, не заинтересована в потере такого маршрута для поставок газа.

Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники сообщили, что газопровод может быть разрушен навсегда. В ЕС считают, что происшествие было преднамеренным. В МИД Швеции заявили, что утечка газа на двух ветках «Северного потока» и одной ветке «Северного потока — 2» произошла из-за взрывов.