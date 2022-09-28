Володин назвал предателями уехавших от мобилизации и обещал наказать их по закону

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался об уезжающих от мобилизации россиянах. По его мнению, военнослужащие сейчас «окружены заботой и вниманием», а стоящие в очередях мужчины «еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки». Он добавил, что в России составляют списки тех, кто уехал. Брошенные у погранпереходов машины он предложил отдавать семьям военнослужащих.

По мнению Володина к тем, кто стоит в очередях на границах с Казахстаном и Грузией должно быть другое отношение, потому что они предатели, которые совершили преступление перед своей страной, и если они не думают возвращаться, то будут наказаны по закону. Он добавил, что страны Запада от них отказались.

«Сейчас куда бегут? Там, где мы создали стабильность, там, где создали ЕврАзЭС, есть экономические свободы. Но свою страну бросают. А затем пересидят время, которое их напугало, станут в очереди назад через границу…Сейчас еще их безопасность обеспечивают те ребята, которые надели погоны и пошли защищать страну. Место подвигу есть всегда и везде, но оправдать предательство невозможно», — сказал Володин.

Володин также предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы на госслужбу могли приходить только отслужившие в армии. Транспортные средства, брошенные на границе, по его мнению, можно отдавать семьям мобилизованных.

По поводу заботы и внимания в отношении военных начали рассказывать мобилизованные. Вчера появилось видео, на котором представитель воинской части инструктирует призывников и говорит, что на них не хватит даже жгутов, и всю аптечку нужно собирать самостоятельно.