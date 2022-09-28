В Кремле отказались полностью закрывать границу для мужчин

Источники «Верстки» рассказали, что в Кремле отказались от идеи полностью запретить выезд из России мужчинам призывного возраста. Там посчитали, что это еще больше подорвет доверие к власти. Тем не менее, ограничения все равно введут, но только для тех, кто будет в списках от военкоматов.

О том, что после «референдумов» в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области могут полностью ограничить выезд россиян за границу сообщалось на прошлой неделе. Вчера на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе появился мобилизационный пункт, а мужчинам при проходе границы собирались вручать повестки по спискам.

От полного закрытия границ отказались, так как посчитали, что это еще больше подорвет доверие к власти, на фоне приводящейся мобилизации. При этом источники утверждают, что решение о призыве резервистов также принималось трудно, а недовольство повальной раздачей повесток вызывает не только у жителей страны, но и в экономическом блоке правительства. Чтобы снизить напряженность, власти решили показательно наказывать военкомов, которые призывают тех, кто якобы не подходит по критериям. Вчера, например, уволили военного комиссара в Магаданской области.