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#Новости

Латвия ввела режим ЧС на границе с Псковской областью

28.09.2022

Власти республики намерены предотвратить наплыв нелегальных мигрантов из России после объявления мобилизации

Латвия ввела режим чрезвычайно ситуации и увеличила количество патрулей на границах с Псковской областью. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Такое решение власти Латвии приняли в связи с объявлением в России «частичной» мобилизации и увеличением миграционного потока из страны. Усиление погранконтроля на границах с РФ позволит предотвратить рост числа нелегальных мигрантов, считают в правительстве республики.

Режим ЧС вступил в силу 28 сентября в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны и будет действовать три месяца. Также он распространяется на аэропорты, морские и железнодорожные пункты пересечения границы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вскоре после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации заявил, что россиянам, желающим «уклониться» от призыва, не будут выдаваться гуманитарные визы. Данное решение глава латвийского МИД объяснил «соображениями безопасности». Кроме того, Латвия изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября, написал Ринкевич в своем Twitter.


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