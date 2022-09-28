В Махачкале арестовали журналистку Юлию Вишневецкую за освещение протестов

Журналистку «Радио Свобода»* Юлию Вишневецкую арестовали на пять суток за освещение акции против мобилизации в Махачкале. Об этом сообщает издание RusNews.

Вишневецкую задержали 26 сентября, кроме нее также были задержаны журналисты Идрис Юсупов и Сергей Айнбиндер. По данным «ОВД-Инфо», журналистке вменили статью о нарушении правил участия в акции, повлекшем помехи движению (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Советский районный суд Махачкалы вынес решение по административному делу накануне вечером — ей назначили 5 суток ареста.

На акции протеста против мобилизации в Махачкале произошли масштабные столкновения между гражданскими и силовиками.Силовики избивали и применяли против протестующих слезоточивый газ. «1ADAT»* опубликовал видео, на котором полицейский распылил газовый баллончик в лицо одной из участниц протеста — она убегает, закрыв лицо руками.

*«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом»



**«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

***«1ADAT» является запрещенной в России организацией.