Житель Владивостока умер после задержания у военкомата

Во Владивостоке умер местный житель, задержанный из-за протеста на призывном пункте военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Речь идет о 39-летнем Сергее Федосеенко, который 27 сентября пришел на местный призывной пункт и стал высказываться против мобилизации. Полицейские, приехавшие к военкомату, надели на мужчину наручники и посадили в служебный автомобиль. По прибытии в отделение силовики обнаружили, что Федосеенко стало плохо в машине. Ему вызвали скорую помощь, но было поздно — медики констатировали смерть.

ASTRA уточняет, что Федосеенко задерживали лейтенант Геннадий Тадыков и прапорщик Игорь Крючков. Что именно произошло в машине, неизвестно.