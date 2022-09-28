В Кремле подтвердили планы захватить всю Донецкую область

Боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока российские войска «как минимум» не оккупируют всю территорию Донецкой области. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Журналисты на брифинге в среду задали Пескову вопрос, будут ли продолжены боевые действия в Украине после присоединения «ЛДНР» к России. Тот ответил, что для достижения «целей» СВО «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики».



Ранее пророссийские власти оккупированных территорий Украины подвели итоги «референдумов» об их присоединении к России. Все четыре региона «проголосовали» за вхождение в состав РФ.

По информации «Коммерсанта», процедура вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может занять 12 дней. Это в два раза дольше, чем заняла процедура присоединения Крыма.