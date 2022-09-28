Жены и матери военных из ДНР заявили, что их родственников публично изнасиловали чеченские военные

Группа женщин, назвавших себя женами и матерями военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили, что их родственники подверглись сексуализированному насилию со стороны чеченских военных. Обращение было опубликовано в Telegram-канале «Бэтмен ДНР».

«Мы, нижеподписавшиеся жены и матери военнослужащих 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые были мобилизованы из города Докучаевск, просим Вас вмешаться в ситуацию и защитить наших мужей и сыновей от домогательств военнослужащих Чеченской республики, провести расследование и наказать виновных, которые издевались над нашими родственниками», — говорится в обращении (орфография и пунктуация сохранены).

Как следует из обращения, жертвами сексуализированного насилия стали двое военнослужащих 1-го армейского корпуса так называемой народной милиции ДНР, их имена скрыты. Авторы обращения утверждает, что чеченские военные изнасиловали их в районе села Берестовое. Тех, кто пытался встать на их защиту, оскорбляли и угрожали им оружием, говорится в тексте письма.

«Чеченские военные оскорбляли наших военных и заявляли, что мы на своей земле никто, не люди, скот и они будут с нами делать все что захотят», — добавили авторы обращения (орфография и пунктуация сохранены).

В обращении также говорится, что «военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова» и пытается скрыть инцидент. Письмо датировано 23 сентября и обращено лично к главе самопровозглашенной ДНР Денису Пушилину. Авторы попросили его наказать виновных «публично, демонстративно, по законам военного времени». Свою подпись под обращением поставили девять человек.

Правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев заявил, что подлинность письма ему подтвердил источник в чеченском полку «Север». Представители ДНР и Чечни обращение никак не прокомментировали.

