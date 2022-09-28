Житель Великого Новгорода покончил с собой после получения повестки

В Великом Новгороде местный житель покончил жизнь самоубийством после того, как получил повестку о явке в военкомат. Об этом Telegram-каналу «Ушкуйник» сообщили друзья погибшего.

Погибшим оказался бывший замруководителя областного общества «Динамо» Егор Назаров, ему было 44 года. В 2013 году он проходил по «дорожному делу» о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство дорог в городе.

После объявления мобилизации Назарову пришла повестка в военкомат. Близкие мужчины считают, что это могло подтолкнуть его к самоубийству.