Саботаж и диверсия: как в Европе отреагировали на аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2»

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал преднамеренными действиями инциденты с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Комментарий верховного представителя ЕС опубликован в среду на сайте Совета Европы.

«Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему», — говорится в заявлении.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях назвала аварии на российских газопроводах «саботажем». Она заявила о необходимости расследовать инциденты, чтобы «получить полную ясность о событиях и причинах». «Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», — добавила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление фон дер Ляйен. Дипломат в своем Telegram-канале написала: «Урсула фон дер Ляйен пригрозила решительными действиями за «саботаж» — так она назвала ЧП с «Северными потоками». Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда «грозит» Урсула?».

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и евродепутат Радослав Сикорский публично поблагодарил США за повреждение газопровода «Северный поток». Он опубликовал в своем Twitter снимки с места происшествия, сопроводив их комментарием: «Маленькая вещь, но так радует». Следом он повторно опубликовал фотографии, подписав их: «Спасибо, США».

Тем временем, в западных СМИ звучат намеки на то, что взрывы на газопроводах могла устроить Россия. Так Bild приводит комментарий военного эксперта, который утверждает, что Россия «пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения» и обращается внимание общественности на возможность атак на критическую инфраструктуру.

При этом в Associated Press прозвучала версия о том, что диверсия на «Северных потоках» связана с запуском газопровода из Норвегии в Польшу. А The Washington Post опубликовал статью с заголовком «Лидеры обвиняют Россию во взрывах на "Северном потоке-1"» , однако прямых обвинений от мировых лидеров в адрес руководства РФ еще не последовало.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла в результате взрывов. По ее словам, инциденты могли быть вызваны диверсией.

Повреждения сразу на трех нитках российских газопроводов были обнаружены в понедельник. Аварии произошли в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольма — сперва стало известно, что на них резко упало давление, а после этого шведский национальный сейсмологический центр зарегистрировал мощные подводные взрывы на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейчас в пределах 5 морских миль от места ЧП установлена запретная зона, в Балтийское море попали большие объемы газа.