В России продолжают поджигать военкоматы — на этот раз во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестные разбили окно и бросили «коктейль Молотова» в здание местного военкомата. Об этом сообщает ASTRA.

Инцидент произошел в ночь на среду: поджигатели атаковали здание призывной комиссии военкомата по Первомайскому району Владивостока, расположенного на Черемуховой улице. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Кто стоит за поджогом, пока неизвестно.

Как уточняет «7х7 — Горизонтальная Россия», с начала призывной кампании в России подожгли или пытались поджечь не менее 18 военкоматов и зданий администрации. Первые поджоги начались в ночь на 22 сентября, то есть сразу после объявления Путиным «частичной» мобилизации.



В Санкт-Петербурге, Мордовии, Калининградской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской и Амурской областях, а также в Красноярском, Хабаровском и Забайкальском краях подожгли по одному военкомату. В Алтайском крае и Самарской области «коктейли Молотова» бросали в здания местных администраций, а в Башкортостане — в офис партии. В Ленинградской области насчитывается сразу два инцидента — поджигатели атаковали военкомат в Кировске и здание администрации в Сяськлево. Лидером по числу поджогов оказалсь Волгоградская область — там подожгли здания администрации в Камышине и Береславке, а также военкомат в Урюпинске.