В Усть-Илимске заключили под стражу 25-летнего Руслана Зинина, стрелявшего в военкома

Усть-Илимский городской суд в Иркутской области заключил под стражу на два месяца 25-летнего Руслана Зинина, выстрелившего в начальника местного военного комиссариата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«[Суд постановил] избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Зинину вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла днем в понедельник, 26 сентября. Нападавшим оказался 25-летний Руслан Зинин. Он выстрелили несколько раз и ранил военного комиссара Александра Елисеева. Начальника военкомата прооперировали и доставили бортом санавиации в Иркутск. На настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Тайга.Инфо»* узнала, что лучший друг Зинина погиб в Украине в 19 лет еще в марте 2022 года. Теперь повестка пришла и брату нападавшего. Во время речи военкома Зинин спрашивал о погибшем друге, а потом достал обрез.