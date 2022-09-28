В Новосибирской области начали разыскивать скрывающихся от мобилизации

В Новосибирской области начали разыскивать местных жителей, скрывающихся от мобилизации. Об этом «Сибкрай.ru» сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Кудрявцев рассказал о порядке вручения повестки резервистам. По его словам, сперва сотрудники военкомата приходят по месту жительства. Если призывника нет на месте, то опрашивают соседей и приходят на следующий день. Он уточнил, что «критерий только один — лично в руки», местоположение при этом значения не имеет.

Если сотрудникам военкоматов не удается найти нужных граждан, они составляют их списки и направляют их в МВД. Кудрявцев утверждает, что комиссариаты Новосибирской области выписали уже порядка 2000 повесток. Число уклонистов он не уточнил.