ASTRA установила личность следователя, который присутствовал при обыске и пытках над Камардиным

ASTRA удалось установить личность следователя, который присутствовал при обыске в квартире поэта и активиста Артема Камардина, а также находился в следственном отделе во время осуществления пыток над ним. Им оказался Илья Мялкин, он подтвердил предположения журналистов.

ASTRA опубликовала расшифровку телефонного разговора своей корреспондентки со следователем. Он подтвердил, что присутствовал при обыске в квартире Камардина. Отвечая на вопрос о том, не заметил ли он «что-то подозрительное», Мялкин ответил: «Да ничего подозрительного». На вопрос о том, слышал ли он крики, он также дал отрицательный ответ.

«Корреспондентка: Девушка Камардина утверждает, что слышала, как он кричал, когда над ним совершали насильственные действия. И если вы там находились, вы точно тоже должны были это слышать. Правильно?

Следователь: Угу.

К: Но вы не слышали?

С: (прим. Ред.: Укает в отрицательном смысле)

К: То есть, вы думаете, что они клевещут?

С: Я не думаю ничего по этому поводу.

К: Просто это довольно серьёзный случай, пытки. Я сейчас всех участников событий поэтому пытаюсь опросить.

С: Смотрите, вообще-то, по телефону мы никаких комментариев не даём. В любом случае, можете подъехать в отдел и поговорить со всеми участниками».

После этого Мялкин пообещал предоставить корреспондентке ASTRA телефон «другого следователя, который ведёт дело», но не предоставил. На звонки и сообщения он больше не отвечал, утверждают журналисты.

Илья Мялкин является следователем следственного отдела по Тверскому району Москвы. ASTRA утверждает, что 26 сентября именно он возбудил уголовное дело «о возбуждении ненависти или вражды» (п. а. ч. 2 ст. 282 УК РФ) из-за чтения стихов на Триумфальной площади.

Ранее «Новая газета. Европа» сообщила о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому в квартиру вломились силовики. По данным журналистов, его сильно избили и изнасиловали гантелей, после чего заставили извиниться на камеру. Он стал одним из фигурантов уголовного дела.

Ночью Камардина забрала скорая помощь, однако в госпитализации ему отказали. По словам адвоката Леонида Соловьева, о том, что он в ИВС, стало известно лишь этим утром. «Следователь сказал, что даже сотрясение у Артема якобы не подтвердилось. То есть у человека мутнеет в глазах, а у них ничего не подтвердилось», — поделился с «Новой газетой. Европа» защитник.

Вместе с ним были задержаны активисты Александр Менюков и Александра Попова, они также рассказали о применении насилия по отношению к ним. Менюкова били дубинкой по спине, а Поповой «приклеивали на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». Узнав, что она является девушкой Камардина, силовики показали ей видео с изнасилованием ее молодого человека.

Менюков проходит по тому же уголовному делу, что и Камардин. Еще одним фигурантом дела стал Егор Штовба — он также принимал участие в «Маяковских чтениях» на Триумфальной площади.