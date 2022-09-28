В Турции не осталось банков, использующих платежную систему «Мир»

В Турции три государственных банка заявили о прекращении работы с платежной системой «Мир», сообщает местный телеканал NTV. Теперь в стране не осталось кредитных организаций, обслуживающих российские карты, передает РИА «Новости».

В сообщении турецкого телеканала не уточняется, какие именно банки отказались работать с картами «Мир». По предварительным данным, речь идет о Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Такое решение кредитные организации приняли вслед за двумя частными банками — Iş Bankası и Denizbank.

Банки не озвучили официальную причину отказа от работы с российской платежной системой, однако сообщается, что это могло произойти из-за давления со стороны США. Минфин Соединенных Штатов неоднократно угрожал санкциями турецким компаниям, которые продолжали помогать российским властям использовать «Мир» за пределами страны.